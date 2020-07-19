Аналитики опубликовали отчет по продажам новых автомобилей бренда Renault за прошлый месяц.



В июне российские дилеры марки реализовали 10 704 новых авто, что оказалось на 10% меньше, чем годом ранее.

Отрицательная динамика наблюдается и по и тогам продаж за первое полугодие, когда автопроизводитель передал россиянам 51 535 машин, что хуже на 20%.

При этом марка оказалась на четвертом месте среди всех компаний, а ее доля выросла до 8,1%.

Бестселлером Renault в июне оказался кроссовер Дастер, продемонстрировавший отрицательную динамику на 28%.

В прошлом месяце эта модель разошлась тиражом в количестве 2 557 ед. Sandero и Logan оказались на втором и третьем месте по продажам среди моделей компании с результатами 2 466 и 2 208 ед.

Kaptur оказался на четвертой строчке с результатом 1 804 проданных машины, а пятым стал Renault Arkana – 1 609 шт.

Renault Arkana стал одним из бестселлеров в РФ в июне, который вошел в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России.