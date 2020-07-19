Речь идет о Тольяттинском ООО «Форесия автомобильные решения», который и должен стать новым поставщиком комплектующих для автомобилей российского бренда, пишет «ТАСС».

АвтоВАЗ выбрал нового поставщика сидений для Lada, ведь именно производством и эксплуатацией автомобильных сидений и комплектующих к ним занимается «ООО «Форесия автомобильные решения».

Новое производство в экономической зоне планируется начать в январе будущего года.

В течение 4 лет компания инвестирует в производство 410 млн рублей и за это время будет создано 513 новых рабочих мест.

Стоит отметить, что в особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» уже зарегистрировано в общей сложности 25 резидентов не только из России, но и ряда других стран.