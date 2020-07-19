Локализованные «ГАЗели» под брендом HDC появились в Украине

На территории Украины вышли в продажу «Газели», которые представлены на рынке под брендом HDC.

Как пишут СМИ, о создании нового автобренда объявил украинский дистрибьютор Горьковского автозавода.

Речь идет о компании «Мотор Девелопмент Груп», которая на территории страны начала выпуск «ГАЗели-Бизнес».

Последняя вышла на рынок в версиях с бензиновыми моторами, причем выбор будет состоять из четырех модификаций бортовых грузовиков.

Их сборка организована из машинокомплектов, поставляемых из России. В связи с тем, что в Украине Газели продают под новым брендом, сами модификации также получили другие названия.

Например, ГАЗ 3302-750 «ГАЗель-Бизнес» будет представлен как HDC B21R23, а этот же вариант, но с длинной базой получил название B21R33, а не 330202-750. Переименовали еще модификации 33023-750 и 330232-750, которые стали в B22R23 и B22R33.

Кроме этого, от предлагаемых в нашей стране моделей, версии от HDC отличаются шильдиками и логотипами. В остальном же это все те же Газели, что продаются в России.

«ГАЗели» под маркой HDC оценили от 474 700 гривен, а это около 1,24 млн рублей. Гарантия составляет 2 года или 80 тыс. км пробега.