Как понять, что пора чинить карданный вал?

Чтобы обеспечить продолжительный срок службы автомобиля, необходимо регулярно проводить его диагностику и по мере необходимости ремонтировать те детали и узлы, которые в этом нуждаются. Существует целый ряд признаков, по которым можно определить неисправность той или иной детали. Это относится и к карданному валу.

Важность своевременного ремонта карданного вала

Функция карданного вала, иначе называемого приводным, заключается в передаче крутящего момента на ведущие колеса от коробки переключения передач. Обычно этот цилиндрический элемент используется в авто с задним и полным приводом. Он соединяет заднюю ось с трансмиссией. Карданный вал получает крутящий момент от выходного вала трансмиссии и приводит в движение дифференциал, который обеспечивает вращение колес.

Приводные валы имеют точную развесовку и тщательно отбалансированы, так как они вращаются на больших скоростях. При появлении каких-либо проблем в функционировании приводного вала управляемость авто резко ухудшается. В таких ситуациях необходимо срочно починить этот элемент. На сайте https://remont-cardanov.ru/ можно узнать цены на ремонт карданов в Санкт-Петербурге. Понять характер данной неисправности можно по целому ряду признаков, приведенных ниже.

Основные признаки неисправности карданного вала

Самые распространенные признаки, по которым можно сделать вывод о том, что карданный вал пора чинить, таковы:

Протечка масла спереди приводного вала и в сочленении КПП. Она наблюдается из-за дефекта сальника в КПП и устраняется путем замены сальника.

Тяжелые удары немедленно после включения КПП, вибрирование при наборе скорости. Чаще всего эта проблема возникает вследствие неисправного состояния крестовины приводного вала и появления сильного люфта. Она решается посредством замены крестовины.

Постоянный или периодический скрип. Это означает, что крестовину приводного вала заклинило. Нужно как можно скорее заменить шарнир.

Вибрирование с определенной скорости, непрерывно нарастающее с ее увеличением. Данная неисправность может вызываться люфтами и устраняется путем замены изношенных шарниров. Кроме того, ее причиной может быть загрязнение карданного вала. В этом случае его нужно очистить от грязи.

Таким образом, количество причин, приводящих к ухудшению работы карданного вала, достаточно велико, и каждую из них можно определить по характерным признакам. При возникновении любых проблем с приводным валом необходимо без проволочек провести его ремонт.