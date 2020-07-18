В России эксперты «АВТОСТАТ» и «За рулем» провели опрос среди автомобилистов, который показал, насколько часто владельцы моют свою машину.

Участниками проведенного опроса стали более 1,6 тыс. человек. Все они отвечали на вопрос «Где вы чаще всего моете свой автомобиль?».

В результате оказалось, что 8% автовладельцев никогда не моют свой автомобиль, говоря, что им достаточно хорошего дождика.

Но остальные автомобилисты все-таки считают, что мыть автомобиль необходимо.

Треть респондентов заявила, что пользуется услугами «Обычной мойки», еще 28,5% заявили о мытье авто на мойке самообслуживания и 28,2% моют свои машины сами.

Намного меньше владельцев пользуются сервисом «автоматическая мойка» и выездной мойкой.