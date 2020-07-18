В России эксперты «АВТОСТАТ» и «За рулем» провели опрос среди автомобилистов, который показал, насколько часто владельцы моют свою машину.
8% автовладельцев никогда не моют свой автомобиль
Участниками проведенного опроса стали более 1,6 тыс. человек. Все они отвечали на вопрос «Где вы чаще всего моете свой автомобиль?».
В результате оказалось, что 8% автовладельцев никогда не моют свой автомобиль, говоря, что им достаточно хорошего дождика.
Но остальные автомобилисты все-таки считают, что мыть автомобиль необходимо.
Треть респондентов заявила, что пользуется услугами «Обычной мойки», еще 28,5% заявили о мытье авто на мойке самообслуживания и 28,2% моют свои машины сами.
Намного меньше владельцев пользуются сервисом «автоматическая мойка» и выездной мойкой.
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