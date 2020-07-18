Концерн Daimler прекращает производство седанов в США и Мексике

Производство автомобилей в кузове седан будет прекращено на всех предприятиях немецкого концерна.

Недавно Daimler опубликовал предварительные отчетные данные по своей деятельности за второй квартал. Там указано, что существенно сократились объёмы продаж седанов на территории США.

Позднее руководство концерна опубликовало заявление, согласно которому концерн Daimler прекращает производство седанов на предприятиях в США и Мексике.

Вместо выпуска седанов будет увеличено производство внедорожников. По предварительным данным, во втором квартале Daimler AG получил операционный убыток в количестве 1,68 млрд евро.

Полноценный отчет компания планирует опубликовать 23 июля.