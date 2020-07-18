Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства указано, что Hyundai отзывает в России более 18 тыс. автомобилей.

В 18 563 транспортных средствах марки выявили вероятность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.

Проблема может быть в машинах, реализованных в нашей стране в период с марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.

В рамках отзывной кампании владельцам автомобилей произведут установку комплекта реле РСВ. Все работы будут осуществляться за счет автопроизводителя.