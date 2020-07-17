«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Специалисты портала «Автокод» решили подготовить рейтинг автомобилей, которые не советуют для покупки, так как они имеют проблемы и будут часто оказываться в автосервисах.

Как сообщили эксперты, самым частым клиентом в сервисных центрах оказывается роторная Mazda RX-8, у которой проблемы наблюдаются еще до 100 тыс. км, причем проблемы связаны с двигателем, а это дорогостоящий ремонт.

Владельцы стараются как можно быстрее избавится от такой машины, предлагая на вторичном рынке достаточно приемлемую цену, но за этим могут стоять, в том числе и проблемы с документами.

Chery Amulet также оказался в этом списке, но у этого автомобиля через несколько лет эксплуатации наблюдается серьезная коррозия кузова и деталей, а в салоне отметили плохую отделку.

К тому же не все автосервисы берутся за обслуживание этого китайца. На рынке подержанных автомобилей Chery Amulet продают по цене 100-150 тыс. рублей.

Renault Megane, Peugeot 308 и Citroen С5 тоже числятся в антирейтинге с проблемной электроникой, дорогостоящим обслуживанием и отсутствием некоторых деталей в магазинах.

Следующими в списке числятся Nissan Primera и Mazda CX-7. Последний часто имеет поломки, требует много бензина, масла и проблемы с системой охлаждения, а Nissan Primera обходится в обслуживании столь же дорого, как и спорткары.

Ну и на последних местах в списке оказались Range Rover Sport, Jaguar XF, Mercedes S-class W222, Jaguar XF, но эти модели вошли не потому что являются ненадежными, а по причине частых проблем с электроникой, которые не являются критичными, но доставляют немало хлопот.

С другой стороны эти машины недешевые в обслуживании, но и стоимость их изначально не низкая, в том числе и на рынке подержанных машин.