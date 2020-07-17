Как сообщил портал Wroom.ru, Kia повысила стоимость шести своих автомобилей в России, причем минимальная прибавка составила 5 тыс. рублей, тогда как некоторые комплектации авто стали дороже на 70 тыс. рублей.

Ценники были переписаны на автомобили Rio и Optima, Rio X-Line, Stinger, Sportage и Sorento. Итак, KIA Rio прибавил в цене 5 тыс. рублей и предлагается для покупки по цене от 799 900 рублей.

Rio X-Line подорожал уже на 9 тыс. рублей и оценен от 919 900 рублей. KIA Optima теперь продают на 10 тыс. рублей дороже (от 1434 900 рублей), а стоимость KIA Sportage и KIA Sorento переписали в большую сторону на 20 и 30 тыс. рублей больше.

Их базовые комплектации теперь обойдутся в 1 464 900 и 1 839 900 рублей.

Что касается лифтбека KIA Stinger, то он подорожал сильнее всех – на 70 тыс. рублей. В начальной комплектации этот автомобиль теперь продают за 2 214 900 рублей.