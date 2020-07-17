Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке



Обновление произошло спустя почти три с половиной года, а это значит, что автомобиль пережил плановый рестайлинг. Список изменений оказался невелик и заключается больше в косметических доработках.

Так, например, в экстерьере слегка изменили решетку радиатора и передний бампер. Кроме этого, для седана предложили новые колесные диски. В остальном это все та же Camry.

В салоне появилась центральная консоль с возможностью установки более крупных экранов мультимедийной системы.

В базовых версиях модели больше не будут предлагать приборную панель с 4,2-дюймовым дисплеем. Изменились в интерьере материалы отделки и заявлена улучшенная шумоизоляция.

Среди изменений еще стоит отметить отказ от начальной комплектации L, и теперь самым базовым вариантом будет более богатая версия LE.

В списке оборудования обновленного Toyota Camry появился еще улучшенный пакет Toyota Safety Sense 2.5+. Моторная гамма автомобиля осталась без изменений.

Источник: Автовести.