ФКУ Упрдор «Тамань» 17 июля сообщило об автомобильном движении по Крымскому мосту с момента его открытия.

Согласно опубликованному сообщению, за 2 года по Крымскому мосту проехало более 10 млн машин. В это число входит 1,3 млн грузовых автомобилей и 130 000 автобусов.

Как известно, Крымский мост был открыт в мае 2018 года. В сообщении также сказано, что транспортный поток в сторону Крыма оказался на 9% выше, чем в обратном направлении.

Транспортный поток увеличивается в период летних пропусков, а самое интенсивное движение фиксируется в августе.

Напомним, что Крымский мост стал самым длинным в Европе. Его длина составляет 19 км, а соединяет он полуостров с Краснодарским краем.

Кроме этого, он имеет две параллельные части – автомобильную и железнодорожную.