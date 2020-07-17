Бренд Chrysler на российском рынке пересмотрел стоимость своего минивэна Chrysler Pacifica.



Как выяснили специалисты сайта «Цена Авто», Chrysler повысил в России цены на минивэн Chrysler Pacifica на 2%. В денежном выражении сумма удорожания составила 86 тыс. рублей.

То есть автомобиль, который подается в стране в одной комплектации, теперь оценен в 4 425 000 рублей.

В этом исполнении для минивэна предлагается 3,6-литровый двигатель мощностью 279 л.с., работающий в паре с автоматической КП и полноприводной системой.