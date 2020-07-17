Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года, в том числе с того времени будет разрешена передача «красивого номера» по наследству.

Как стало известно журналистам «Российской газеты», правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров.

Проект поправок, как сообщается, уже прошел антикоррупционную экспертизу. Изначально введение правил планировалось с 1 января следующего года, но в отредактированном документе указана новая дата – 1 января 2022 года.

Среди изменений появился и пункт о возможной передаче красивого номера по наследству вместе с самой машиной.

Кроме этого, в документе упоминают не только автомобильные номера, но и мотоциклетные. В самой первой версии документа было указано, что при любой смене собственника будет обязательной оплата пошлины, которая будет отображена в Налоговом кодексе.

Сумма пошлины может варьироваться от 600 тыс. рублей за номер с тремя одинаковыми цифрами и буквами, а до 50 тыс. рублей обойдутся госномера 010, 020, 030 и тому подобные.

При продаже машины с красивым номером будущий владелец может оставить себе его или отказаться. В последнем случае госномер будет передан на аукцион, а при желании оставить номер новый владелец будет платить пошлину повторно.

Если говорить о резервации номера, то это обойдется в 5 тыс. рублей, а при отказе от брони пошлина будет 2 тыс. рублей.