Что выбрать: оригинальные запчасти или аналоговые?

Давно прошли те времена, когда запчасти для машин приходилось добывать с боем. Сегодня полно различных оффлайн и онлайн-магазинов, в которых можно найти запчасти Альфа Ромео или других марок автомобилей в большом разнообразии, даже если конкретная модель уже была снята с производства. При этом предлагаются не только оригинальные детали, но и аналоговые, которые могут быть в несколько раз дешевле. Но не говорит ли более низкая цена и о плохом качестве? Давайте разбираться.

Оригинальные запчасти

Они производятся либо самим автозаводом либо на других предприятиях, которым была выдана лицензия от самого автоконцерна. Второй случай наиболее распространенный. Но в любом случае такие детали проходят строгую проверка качества, поэтому в том, что оригинальные детали идеально подойдут для вашего автомобиля и что прослужат очень долго сомневаться не приходиться. Они всегда имеют свой собственный серийный номер, который подтверждает подлинность и облегчает поиск детали. Например, если вам нужна деталь для Киа, вам понадобится просто зайти в онлайн-каталог запчастей Киа какой-либо компании и вбить в поисковую строку серийный номер. Поэтому вероятность выбрать неподходящую деталь среди оригиналов равна нулю. А значит, и отсутствие проблем с установкой вам гарантировано.

Аналоговые запчасти

Они могут попадать на рынок несколькими путями.

Те заводы, которые производят детали для автоконцернов, вполне могут производить их и для розничной продажи, но продавать их уже они будут под своим брендом.

Также аналоговые детали выпускают и другие заводы, которым не повезло получить лицензию от автоконцерна, но они специализируются на производстве автозапчастей для продажи.

Ну и наконец есть заводы, которые ведут себя как автоконцерны и заключают контракты с разными другими компаниями, которые выпускают детали для автомобилей. Они покупают запчасти и продают под своим брендом.

Проблемы с аналоговыми деталями возникают из-за того, что может не соблюдаться технология производства, установленная автоконцерном, а также не производится столь строгая проверка качества. За счет ее отсутствия как раз производители и уменьшают цены, так как проверка каждой запчасти – дело довольно затратное. Тем не менее, нельзя сказать, что аналоговые детали непригодны для использования. Просто стоит выбирать те, которые были произведены на заводах, сотрудничающих с автоконцернами. В этом случае шансы получить практические ничем не отличающуюся от оригинала запчасть очень высоки.

Единственный случай, когда аналоги вам сыграют плохую службу, это если автомобиль еще находится на гарантии. Если поставить неродные комплектующие, вы ее потеряете. А также рекомендуется приобретать оригинальные запчасти для ремонта ключевых систем автомобиля: рулевой, тормозной, ходовой и ГРМ, так как от них напрямую зависит безопасность вождения.