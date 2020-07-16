Российские автодилеры начали в салонах выдавать госномера

Автомобильным дилерам в России дали возможность оформлять госномера на месте еще с 1 января 2020 года.

Однако к этому автосалоны оказались не готовы, да и к тому же желающим предоставлять данную услугу пришлось получать документы, которые указывают, что дилерский центр является специализированной организацией и имеет право на выдачу автономеров.

В автосалонах выдачей госномеров занимается отдельный человек, который обязан передать документы в ГИБДД с помощью портала Госуслуг.

При покупке новой машины, клиент может покинуть автосалон не только с новой машиной, но и свидетельством о регистрации, а также государственными номерами.

Стоимость такой услуги составит не более 500 рублей. По состоянию на конец января ни одного дилерского центра с такой услугой не было, но позднее появились первые дилеры.

Как пишут журналисты «РИА Новости», выдавать госномера российские автосалоны начали, однако никакой прибыли эта услуга не приносит, о чем рассказали несколько дилеров.

Никакой конкретной статистики по количеству клиентов, которые воспользовались услугой, не приводят.