При этом в целом автомобильный рынок показывает отрицательные значения. Однако это не касается китайских брендов, ведь по итогам первого полугодия продажи новых китайских авто выросли в России на 14% и составили 18,3 тыс. экземпляров.

При этом в июне рост популярности моделей китайского автопрома в стране составил 34%, когда было продано 4 119 машин.

Что касается самых популярных китайских брендов, то некоторые из них за 6 месяцев года показали рост продаж, а другие – отрицательную динамику.

Так, лидером в этом сегменте оказался Haval. Его продажи составили 6 663 ед., что на 91% больше. У Geely, которая находится на втором месте, тоже был прирост продаж.

Дилерам марки за первое полугодие удалось продать 4 499 машин, что на 12% больше. У китайской Changan рост продаж составил 4 раза, когда было продано 2 234 авто.

В списке самых продаваемых еще оказался FAW с объёмом продаж 713 ед., что на 53% больше.

Также аналитики отмечают продажи Lifan (638 шт.; -76%) и DFM (449 шт.; -45%), тогда как у остальных марок показатель не превысил 200 экземпляров.