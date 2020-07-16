Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro



Новая специальная версия получит приставку к названию 20 Years Edition. Таких автомобилей в нашей стране продадут всего 50 экземпляров.

Старт продаж запланирован на конце июля, а стоимость одного экземпляра составит 5 377 000 рублей.

Выпуск новинки приурочен 20-летию модели, а отличаться лимитированный вариант будет оформление внешности и салона.

Для заказа будет доступен коричневый, белый и зеленый варианты окраса кузова. Отличительными элементами в автомобиле станет черный логотип Audi, а также выкрашенные в такое же цвет корпуса зеркал заднего вида и колесные диски.

Их дизайн будет отличаться и на выбор будут предложены колесные диски на 19, 20 и 21 дюйм. В салоне новинки также будут черные элементы, отделка кожей, декоративные вставки, а также шильдики и надписи, указывающие на принадлежность к спецверсии.

Список оборудования будет включать в себя немало современных систем и опций. В движение Audi A6 allroad Quattro 20 Years Edition будет приводиться шестицилиндровым трехлитровым ДВС с отдачей 249 л.с.