Новый недорогой кроссовер немецкой марки поступил в продажу на китайском рынке в ноябре прошлого года.



Практически сразу модель стала пользоваться повышенным спросом, а позднее ей удалось обойти в продажах своих конкурентов. В прошлом году этот кроссовер даже получил звание самого лучшего.

Уже не секрет, что в Volkswagen планируют вывести автомобиль на российский рынок, но в нашей стране его будут продавать под другим названием.

К сожалению точных сроков выхода новинки пока не озвучивают. Между тем Volkswagen Tharu вырвался в бестселлеры бренда в Китае.

Самым продаваемым автомобилем марки кроссовер стал по итогам июня, когда его объёмы продаж достигли 17 тыс. экземпляров.

Это отличные результаты продаж, учитывая конкуренцию на китайском рынке. Там кроссовер продается по цене от 170 тыс. юаней или около 1,72 млн рублей.