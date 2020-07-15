Обновленный вариант Land Cruiser 200 Executive Lounge уже доступен для заказа и предлагается по цене от 6 119 000 рублей.



Компания Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России, который будет отличаться от предыдущей версии оформлением экстерьера и наличием противоугонного идентификатора.

Теперь российская версия внедорожника в топовом исполнении имеет горизонтальный элемент в центре решетки радиатора, на переднем бампере появился массивный воздухозаборник, а противотуманные фары получили особую окантовку.

В салоне автомобиля предложат сидения с новой прострочкой и отделанные кожей дверные панели.

В списке оснащённости Land Cruiser 200 Executive Lounge предлагают пакет систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0 и противоугонный идентификатор T-Mark.

Последнее обозначает, что на деталях машины будет особая маркировка из 10 тыс. точек с индивидуальным PIN-кодом, который имеет привязку к VIN-номеру.

Прочесть код можно только при 60-кратном увеличении. За счет этого, как говорят в компании, автоугонщикам кража машины с целью перепродажи будет не интересна.

Топовая версия внедорожника оснащена 4,6-литровым бензиновым или 4,5-литровым дизельным ДВС. Среди трансмиссий для моторов будет доступна 6-скоростная автоматическая КП.