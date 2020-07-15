Обновленный Kia Sportage впервые сфотографировали на дороге

Кроссовер Sportage скоро переживет смену поколений и компания уже работает над изменениями.



В распоряжении издания The Korean Car Blog оказался первый снимок тестового прототипа автомобиля.

То есть компания уже начала испытывать кроссовер нового поколения, который планировалось представить в этом году, но теперь сроки перенесли до середины будущего года.

Причиной отложенной премьеры стали разногласия дизайнеров компании в плане дизайна. К сожалению снимок не самого лучшего качества и не позволяет рассмотреть подробности, но начало тестирования указывает на то, что реализация проекта находится в активной стадии.

Стоит ожидать, что новый Kia Sportage получит измененный дизайн, а также обновленный или даже полностью новый салон.

Что касается моторной гаммы, то вероятно она тоже изменится. Никаких подробностей о проекте пока не приводят.

Напомним, что актуальная версия модели на российском рынке представлена по цене от 1 464 900 рублей. Для автомобиля доступен 2,0 и 2,4-литровые установки.