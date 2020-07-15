Haval привезёт в РФ бюджетную версию кроссовера Haval H9

Китайская компания на российском рынке намерена предложить более доступный вариант своего кроссовера Haval H9.

О расширении числа вариантов Haval H9 за счет доступной модификации стало известно журналистам портала «Китайских автомобилей», которые ссылаются на слова исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

По его словам у модели Haval H9 есть большой потенциал, а покупателям этого автомобиля не всегда нужны все предлагаемые в Haval H9 опции и функции.

По этой причине в компании решили пойти навстречу клиентам и предложить более доступный вариант кроссовера с отсутствием опций комфорта типа люка с электроприводом, функции адаптивного освещения, памяти настройки сидений и др.

Стоит отметить, что пока модель представлена на российском рынке в двух комплектациях по цене от 2 695 000 рублей.

О том, когда может выйти более доступный вариант кроссовера, информации пока нет.