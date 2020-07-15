Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу Минпроторга Дениса Мантурова, льготными автокредитами воспользовались 85 тыс. россиян с начала года.

Чаще всего программами от государства пользовали покупатели автомобилей Lada, Kia, Hyundai и Renault, на которые пришлось около 90% от всех оформленных кредитов.

Также сообщается, что общий бюджет программ льготного кредитования в этом году составляет 17 млрд рублей. Между тем с начала июля программы были расширены.

По новым правилам, семьи с детьми и работники медицинских учреждений могут воспользоваться скидкой 10% при покупке в кредит нового автомобиля, а для жителей Дальнего Востока скидка при оформлении договора составит 25%.

Теперь при оформлении льготного кредита клиенты могут выбрать автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей, тогда как ранее максимальная цена составляла 1 млн рублей.

В правительстве отметили, что таким образом медики и семьи с детьми могут выбрать более современный и комфортабельный автомобиль.