ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

В Техрегламент (ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств») вносят пакет изменений, который вводит запрет на ремонт автомобилей автозапчастями бывшими в употреблении.

В новом пакете изменений в странах Евразийского экономического союза, куда входит и Россия, многие важные компоненты, вышедшие по разным причинам из строя, запретят менять на аналогичные с разобранных авто.

Более того, например, установка багажника на крышу потребует соответствующего разрешения. Это разрешение автомобилистам придется получать практически на все, включая даже антенну.

Такие нововведения приведут к тому, что автомобильные разборки и некоторые автомастерские будут вынуждены закрыться.

Из-за нового запрета россиянам придется использовать исключительно новые детали, а в случае, если машина побывала в серьезном ДТП, но есть возможность ее восстановить, выгоднее будет сдать ее в утиль и купить новую.

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.

Дополнительное оборудование для авто можно будет установить только при наличии соответствующего разрешения, которое будут выдавать представители испытательных лабораторий.