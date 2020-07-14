Первым электрокаром Tesla европейской сборки станет хэтчбек

Зарубежным источникам удалось выяснить некоторые детали о европейском заводе Tesla и моделях, которые там планируют производить.

Оказалось, что вторая за пределами США гигафабрика компании будет выпускать абсолютно новую модель.

В Европе повышенным спросом пользуются хэтчбеки, поэтому логично, что компания решила пополнить модельную линейку именно таким электрокаром.

Сообщается, что первым электрокаром Tesla европейской сборки станет маленький хэтчбек.

Помимо этого, автомобиля на предприятии, которое к слову строят в Германии, планируется запустить производство Model 3 и Y.

Мощность завода составит 750 тыс. выпущенных электромобилей в год.