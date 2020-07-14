ŠKODA RAPID – самый популярный, продаваемый автомобиль от чешского производителя на рынке России. И это не просто так, ведь это транспортное средство является максимально компактным, финансово доступным. Но, главное преимущество данной модели заключается в удивительном балансе качества, значимых для семейных покупателей, которые являются максимально требовательны.

Достоинства автомобиля

Внешне, автомобиль имеет запоминающийся внешний вид. Дизайн называется кристаллическим. Причиной такого оформления послужило чешское хрустальное производство, а также особенная пражская архитектура в кубическом стиле. Именно в RAPID развивается данное направление в дизайне на совершенно новом уровне: внешний вид авто теперь в большинстве формирует светодиодная оптика.

Первые авто ŠKODA появились на территории РФ еще более 100 лет назад. Благодаря чему у компании была возможность удостовериться, что в нашей стране представлены особенные условия для использования. Именно поэтому в модели RAPID присутствует усиленная подвеска, увеличенный просвет, емкостный аккумулятор. Перед тем как автомобиль встал на конвейер, было произведено множество тестирований и испытаний, за счет чего перед покупкой авто RAPID даже не стоит переживать.

Также к преимуществам нового ŠKODA RAPID можно отнести:

1. Удивительный дизайн. Для улучшения внешнего вида, производители оснастили автомобиль широкой решеткой радиатора, удивительными стреловидными фарами, спортивным рисунком в нижней части бампера, интересный капот.

2. Наличие «маленьких хитростей». Производители сумели создать эффект «парящей» крыши, за счет черной средней стойки. Этот эффект усиливается за счет отличной тонировки задних стекол. Все эти «хитрости» не только подчеркивает строгость и роскошь автомобиля, но еще и защищает пассажиров от УФ лучей. Это все, что необходимо для семейного авто!

3. Идеальный интерьер. Как только вы сядете за руль автомобиля, вы сразу же заметите, насколько грамотно расположены органы управления и комфорт посадки.

Тест-драйв

Каждый желающий, кто хочет приобрести для себя уникальный, современный автомобиль, может совершить пробную поездку по определенному маршруту ДЦ. Для того чтобы записаться на индивидуальный тест-драйв, укажите конкретную дату и время на сайте https://www.autocity-sk.ru/. *

В Дилерских Центрах обязательно всех предупреждают о мерах безопасности, информируют о прохождении тест-драйва. В процессе передвижения, вместе с вами будет присутствовать менеджер ДЦ, который расскажет все подробности об автомобиле и ответит на все вопросы.

Где можно узнать автомобиль?

Дни принципиально нового ŠKODA RAPID в Дилерских центрах ŠKODA «Авто Сити» и «Мэйджор Авто» будут проводиться с 18.07 по 26.07. Ежедневно с 8 утра до 22 вечера.

Расположен ДЦ Авто Сити по адресу – г. Москва, Новорижское ш. 9 км от МКАД.

ДЦ «Мэйджор Авто» находиться по адресу – г. Москва, Цветочный проезд, д.4.

*Тест–драйв возможен только в ДЦ Мэйджор Авто, на территории города Москва.