Сборка электромобиля от немецкой компании уже стартовала на китайском предприятии, но пока там выпускают тестовые экземпляры, тогда как полноценная сборка стартует до конца лета.



BMW презентовала новый электрический кроссовер iX3, который по сути является электрической версией обычного Х3, но отличается от последнего не только установкой, но и фальшрадиаторной решеткой, в которой использовали голубую окантовку.

Электрокроссовер получил длину 4 730 мм, а его ширина и высота составляет 1 890 и 1 670 мм. Расстояние между осями будет 2 860 мм.

То есть электрокар оказался немного длиннее, но ниже кроссовера с ДВС. Также увеличился и вес – до 2 185 кг. В движение кроссовер будет приводиться одним электродвигателем, расположенным на задней оси.

Его мощность составляет 286 л.с., а показатель крутящего момента – 400 Нм. Для разгона кроссоверу потребуется 6,8 секунды до первой сотни, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Аккумулятор в новинке на 80 киловатт-часов и он обеспечит запас хода до 460 км по циклу WLTP. От специальной зарядной станции пополнить запас хода до 80% можно за 30 минут. О стоимости и комплектациях нового BMW iX3 в компании объявят позднее.