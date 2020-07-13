С миру по нитке: чем уникальны погрузчики JAC

Техника JAC — симбиоз инженерных разработок лучших производителей мира. Аббревиатура (образованная от Japan, America, China) определяет, что погрузчик собран в Китае из японских комплектующих и полностью отвечает требованиям американских стандартов.

Концерн JAC — государственная корпорация, гарантирующая качество машин. За реализацию техники по доступным ценам в РФ отвечает наш дилерский центр. Далее приведен краткий обзор погрузчиков, выпускаемых китайским брендом.

Конструктивные особенности

Многие погрузчики JAC оборудуются японскими двигателями ISUZU или NISSAN. Мощность и надежность, присущая им, обеспечивает бесперебойную работу техники даже в тяжелых условиях. Многие детали и узлы заимствованы у фирмы TCM, что также повышает ресурс погрузчиков.

Ходовая часть представлена двумя видами шин — пневматическими и цельнолитыми. Первые лучше смягчают удары и подходят для плавного хода. Вторые жестче; используются на поверхностях, где велик риск повредить шины.

Легкость управления обеспечивается гидроприводом рулевой и тормозной систем, а износостойкость трансмиссии — использованием планетарного редуктора. Погрузчики JAC совместимы с десятками видов навесного оборудования (захваты, отвалы, кран-балки и т. д.).

Виды машин

Тип двигателя — основной критерий классификации погрузчиков. В соответствии с ним техника делится на три группы:

1. Дизельные.

Имеют наибольшую грузоподъемность среди всех моделей JAC (до 16 т), поднимают грузы на высоту до 4 м. Мощность ДВС варьируется от 30 до 140 кВт. Линейка представлена 20 моделями, используются которые только на открытых площадках (порты, ж/д станции, промышленность).

2. Электрические.

Грузоподъемность — 1..3,5 тонны, высота подъема груза — до 3 м, мощность двигателя — до 10 кВт. Серия включает 12 моделей, отличающихся экологичностью, безопасностью работы в закрытых помещениях (склады, торговые залы).

3. Газовые/бензиновые.

Работают на закрытых/открытых площадках. Превосходят дизельные аналоги по сниженному уровню шума, электрические — по увеличенной мощности (до 41 кВт). Перемещают грузы весом менее 3,5 т, поднимают их на высоту до 3 метров. Ассортимент включает 11 моделей.

В погрузчиках JAC сочетается качество и доступность. Подробнее о возможностях техники можно узнать в официальном дилерском центре.