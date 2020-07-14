На видео показали разогнанный до 333 км/ч Porsche Cayenne Turbo

Porsche своими автомобилями славится во всем мире. Модели этого немецкого автопроизводителя всегда выделяются на фоне, причем не только внешностью, но и ездовыми качествами.

У автопроизводителя спортивный характер показывают не только самые простые модели, но также и кроссоверы.

Так, немецкий блогер на автобане продемонстрировал все возможности Porsche Cayenne Turbo с доработанным силовым агрегатом.

Полноприводный кроссовер с мотором мощностью 550 л.с. на дороге общего назначения разогнали до 333 км/ч.

Стоит отметить, что в видео показали версию Cayenne Turbo с отключенным ограничителем скорости и модернизированным мотором.

Причем по заявлению автора, модификация с ДВС стоит 30 тыс. евро, что в пересчете 2 400 000 рублей.

