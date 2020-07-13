Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в РФ

Модель Carnival нового поколения еще официально не представили, и пока компания только подогревает интерес к автомобилю, публикуя изображения.



Так, ранее марка распространила фотографии экстерьера кросс-вэна, а сегодня были опубликованы и снимки интерьера.

Как выяснилось, компания Kia намерена представить Carnival четвертого поколения на российском рынке, хотя его предшественник в нашей стране представлен не был.

Пока о сроках выхода модели в России нет, но уже известно, что в Южной Корее он появится в третьем квартале, а в США его продажи запланированы до конца года.

Итак, говоря о салоне автомобиля, то его оформили в стилистике последнего Sorento, с использованием двух экранов диагональю 12,3 дюйма.

Кроме этого, в компании заявили, что в четвертом поколении будет вместительный багажник, но его объём не называют. Что касается габаритов, то они изменились.

Длина и ширина стали больше, а высота не изменилась. Теперь размеры составляют: 5 155/1 995/1740 мм, расстояние между осями – 3 090 мм.

По предварительным данным, в моторной гамме модели будет турбированный дизельный мотор объёмом 2,2 литра, а также бензиновый 2,5-литровый агрегат.

Кроме этого, в линейке может остаться и шестицилиндровый агрегат. Еще известно, что кросс-вэн будет представлен на рынке в 7-, 9 и 11-местных модификациях.