Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Seltos

Компания Kia на территории России отзовет свои компактные кроссоверы Seltos.

Об отзывной кампании в понедельник сообщил Росстандарт, в сообщении которого говорится о необходимости отправить на сервис более 5 тыс. кроссоверов марки Kia.

Отзывными оказались Seltos, которые были выпущены в период с декабря прошлого года по июнь этого года.

Как выяснилось, в указанных автомобилях есть вероятность того, что не происходит блокировка рулевой колонки в моделях с механической системой блокировки.

Блокировка может отсутствовать в стояночном положении. В рамках сервисной акции в машинах произведут замену вала рулевой колонки.

Все работы будут проведены за счет компании.