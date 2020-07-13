Названы самые продаваемые комплектации модели LADA Granta

Основой для исследования стали данные по продажам популярного в России автомобиля за первые шесть месяцев года. В указанный период модель была продана в количестве около 50 тыс. экземпляров. В структуре продаж 52% автомобилей это версии в кузове седан.

Еще 33% приходится на лифтбеки и 13% — на универсалы. Среди последних наиболее востребованными являются кросс-версии.

На продажи хэтчбека пришлось всего 2%. 69% из всех проданных Грант это автомобили, оснащенные 1,6-литровым 87-сильным ДВС.

Кроме этого, сообщается, что 92% покупателей модели выбирают комплектации с механикой. Так, самой продаваемой комплектацией является Comfort, на которую приходится 37% от всех продаж.

На втором месте находится версия Classic (35%), на третьем Standard (11%), на четвертом Luxe (10%) и еще 6% покупателей выбрали автомобиль в исполнении #CLUB.