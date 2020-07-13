Рейтинг самых популярных иномарок на авторынке России составили на основании их продаж за первое полугодие 2020 года.

В отчетный период россияне купили 491 тыс. новых иномарок, включая легкие коммерческие автомобили. В общем объеме рынке такие автомобили занимают 77% доли.

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России с результатом 36 164 проданных экземпляра.

На второй строчке списка располагается кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 29 554 шт. Следующим в рейтинге оказывается седан Volkswagen Polo.

Его объемы продаж составили 21 341 ед. Седан Hyundai Solaris стал четвертым с показателем 18 444 ед. Модель Toyota RAV4 оказалась в пятерке лидеров.

Кроссовер в первом полугодии был продан в количестве 16 057 ед. Далее в списке оказались:

Volkswagen Tiguan (13448 ед.),

Renault Logan (12170 ед.),

Renault Duster (12086 ед.),

Toyota Camry (11366 ед.),

Renault Sandero (10927 ед.).