Tesla заметно снизила цена на электрический кроссовер Model Y



С чем связано снижение стоимости электрического кроссовера пока неизвестно, но например, начальная модификация модели теперь обойдется на 3 тыс. долларов дешевле.

Речь идет о версии Long Range, которая имеет увеличенный запас хода. Также на рынке представлен еще кроссовер в исполнении Performance, где он имеет улучшенные динамические характеристики.

Она также стала дешевле. Теперь стоимость самого доступного варианта составляет 49 990 долларов, а вторая версия обойдется в 59 990 долларов.