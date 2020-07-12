Американская компания решила снизить стоимость самого доступного кроссовера в своем модельном ряду.
Tesla заметно снизила цена на электрический кроссовер Model Y
С чем связано снижение стоимости электрического кроссовера пока неизвестно, но например, начальная модификация модели теперь обойдется на 3 тыс. долларов дешевле.
Речь идет о версии Long Range, которая имеет увеличенный запас хода. Также на рынке представлен еще кроссовер в исполнении Performance, где он имеет улучшенные динамические характеристики.
Она также стала дешевле. Теперь стоимость самого доступного варианта составляет 49 990 долларов, а вторая версия обойдется в 59 990 долларов.
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