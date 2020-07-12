В Сети представили китайский компактвэн в 1,5 раза дешевле Lada Largus

Универсалы и фургоны китайской компании с названием Hong Guang V уже поступили в продажу на местном рынке.



Разработкой новой модели занимались специалисты совместного предприятия SAIC-General Motors. Модель в кузове фургон продается по цене 42 900 юаней или около 433 тыс. рублей, пишет gazetadaily.ru.

Если сравнивать стоимость этого автомобиля Ларгусом, то его стоимость в 1,5 раза меньше. Базовый Largus F90 в нашей стране продается по цене от 620 тыс. рублей.

Wuling Hong Guang V вышел в двух версиях – двухместный фургон и версия с трехрядным салоном. В моторной гамме новинки установлен 1,2-литровый бензиновый ДВС. Его мощность составляет 76 л.с. при 110 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии доступна пятискоростная механика. Объем грузового отсека у фургона составляет 4 300 литров. Также машина имеет рессорную подвеску, а в списке начальной комплектации есть антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил, противотуманные фары, легкосплавные диски, кондиционер, а также электрические стеклоподъемники у пассажирской версии.

Самый дорогой вариант Hong Guang V предлагают на рынке за 46 900 юаней (474 тыс. рублей) и это модель с семиместным салоном. При этом Ларгус в трехрядном исполнении в России продают за 715 тыс. рублей минимум.