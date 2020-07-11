Составлен топ-10 самых популярных иномарок в 1 полугодии 2020 года

Российские аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях иностранных брендов, взяв за основу их продажи в первом квартале года.

Топ-10 самых популярных иномарок в 1 полугодии 2020 года подготовили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Аналитики сообщили, что в указанный период на российском рынке была реализована 491 тыс. новых иномарок, то есть на них приходится 77% от общего объёма рынка.

KIA Rio является самым востребованным иностранным автомобилем с результатом 36 164 проданных экземпляра.

На втором месте по продажам среди иномарок оказался кроссовер Hyundai Creta. Этот автомобиль разошелся тиражом в количестве 29 554 экземпляра.

В тройку лидеров вошел седан Volkswagen Polo с результатом 21 341 проданная единица. Hyundai Solaris и Toyota RAV4 находятся на четвертой и пятой строчке составленного рейтинга.

Они разошлись тиражом в количестве 18 444 и 16 057 ед. В десятке самых популярных иномарок в 1 полугодии 2020 года по версии «Автостат» еще оказались: Volkswagen Tiguan (13 448 ед.), Renault Logan (12170 ед.), Renault Duster (12086 ед.), Toyota Camry (11 366 ед.) и Renault Sandero (10 927 ед.).