Хэтчбек Volkswagen Golf покинул российский авторынок

В дилерских центрах немецкой компании на территории РФ прекратились продажи хэтчбека Volkswagen Golf.



Как выяснили российские журналисты, последние экземпляры этого автомобиля были реализованы еще в конце прошлого года.

При этом стоит отметить, что модель покинула авторынок России не навсегда. Причиной прекращения поставок и продаж стала смена поколений автомобиля.

При этом сроки появления восьмой генерации Volkswagen Golf в нашей стране пока нет.

Предположительно, новый Volkswagen Golf будет представлен в РФ с двумя силовыми установками, которые предложат только с автоматическими трансмиссиями.

Более подробно об автомобиле нового поколения портал «ТвоёАвто» писал ранее.