Российские автодилеры ощутили дефицит новых автомобилей

В первую очередь автомобильные дилеры столкнулись с дефицитом наиболее востребованных машин и их комплектаций.

Как сообщает «Российская газета», российские автодилеры ощутили серьезный дефицит новых автомобилей, который смогут ликвидировать только к осени.

Проблема возникла из-за коронавируса и связанных с ним ограничениями, ведь помимо отложенного спроса на фоне карантина, наблюдались простои автозаводов.

Последние простаивали из-за сбоя в поставках зарубежных комплектующих. То есть складские запасы в период карантина не пополнялись, а отложенный спрос, да и расширенные программы господдержки, спровоцировали всплеск спроса на новые машины.

Отмечается, что дефицит наблюдается, как в массовом, так и в премиальном сегменте.

Прогнозируется, что все модели их комплектации снова станут доступны для покупки только осенью этого года, а до этого времени будет наблюдаться дефицит.