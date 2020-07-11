В России хотят ввести запрет на старые автомобили

Как сообщают российские СМИ, предложение запретить старые машины поступило от российских депутатов.

Также сообщается, что предложение уже рассматривают в Министерстве транспорта и торговли. При этом уточняется, что предлагается разработать не законопроект, а некий набор рекомендаций.

Как это может быть реализовано и какие санкции будут введены в отношении владельцев старых авто, пока не известно.

При этом очевидно, что в случае запрета старых машин, не все россияне смогут приобрести себе автомобиль, так как новые авто соответствующие современным эконормам обходятся недешево, а старые модели на вторичном рынке продаются по доступной цене.

Между тем еще в начале года сообщалось, что Минпроторг предложил запретить автомобили с экологическим классом «Евро-3 и ниже.

Также предлагалось запретить коммерческие автомобили с низким экологическим классом, но запрет хотели ввести через два года.

Стоит отметить, что повышенный налог, если он будет введен, затронет миллионы владельцев, так как только в Москве и области числится 7,6 млн транспортных средств с низким экологическим классом.