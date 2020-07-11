Что делать, если потерял ключ от автомобиля?

Каждый владелец автомобиля постоянно подвергается риску попасть в какую-либо неожиданную ситуацию. Типичным примером такой неприятности является потеря ключа от авто. Для решения данной проблемы можно воспользоваться разными способами.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить проблемы, связанные с отсутствием ключа от запертой автомашины, нужно воспользоваться несколькими достаточно простыми рекомендациями, приведенными ниже:

Обзавестись дополнительным комплектом ключей. Для этого можно заказать автомобильный ключ на сайте Autolock27.

Обзавестись выкидным ключом для машины. Благодаря небольшим размерам выкидных брелоков их можно всегда носить с собой.

Установить в машине программный аварийный комплекс, который позволяет быстро выйти из затруднительного положения. Такой подход требует достаточно больших финансовых расходов.

Правила поведения при потере ключа от запертого автомобиля

Если двери автомобиля закрыты, а ключ от него утерян, то пытаться выполнить самостоятельный взлом замка не следует, так как замена неисправного замка обойдется дорого. Вместо того надо воспользоваться иными способами. Один из них состоит в том, чтобы отыскать дубликат ключа, имеющегося в комплекте поставки каждой новой машины. Другой способ заключается в том, чтобы отогнуть край дверцы рядом с уплотнителем, воспользовавшись плоской отверткой. Кроме того, можно попытаться опустить стекло на дверце и дотянуться до ручки с использованием подходящих инструментов. Достаточно радикальный метод – разбить стекло, открыть дверь и немедленно отправиться в автосервис, чтобы его сотрудники вставили новое стекло. Самый эффективный метод – обратиться за помощью в компанию, специализирующуюся на оказании услуг по вскрытию замков на автомобилях. Ее сотрудник в скором времени прибудет на место и предоставит помощь в экстренном открытии авто. Цены на такие услуги доступны для любого владельца автомобиля. При этом следует иметь в виду, что сначала работник компании потребует показать документы, подтверждающие право собственности клиента на данный автомобиль.

Таким образом, для открытия автомобиля, ключ от которого потерян, можно прибегнуть к разным способам решения проблемы. Но все же гораздо лучше заблаговременно завести дополнительный комплект ключей и постоянно держать его под рукой. При этом очень важно следить за состоянием замков.