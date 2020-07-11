Наличие магнитолы в автомашине помогает скрасить однообразный процесс вождения и развлечься. Чтобы установить в салоне наиболее подходящую модель этого устройства, надо иметь общее представление о главных особенностях предлагаемых производителями автомобильных магнитол.

Мощность выхода

Своих динамиков Pioneer магнитола не имеет, она подсоединяется к размещенным в салоне автомобиля колонкам. В большинстве автомагнитол предусмотрено четыре выхода для акустических систем. Мощность сигнала варьируется от 35 до 200 ватт. При подборе мощности автомобильной магнитолы следует принимать во внимание звукоизоляцию салона.

При хорошей изоляции салона авто от внешних шумов можно обойтись магнитолой мощностью 40 ватт.

Если качественная звукоизоляция салона отсутствует, то желательно установить магнитолу мощностью 50 ватт.

Любители громкого звучания музыки устанавливают магнитолы мощностью более 55 ватт, в особенности если в авто есть сабвуфер.

Для грузовиков с мощным двигателем нужно покупать автомагнитолу мощностью до 200 ватт.

Виды носителей информации

Автомобильные магнитолы используют разные носители для записи музыкальных композиций, включая следующие:

USB. На таких носителях можно хранить до 64 гигабайт. Благодаря значительной емкости ими можно пользоваться в длительных поездках.

DVD. Этот накопитель вставляется в щель, располагающуюся спереди сверху магнитолы или за приборной откидной доской. Данная технология уходит в прошлое, но при наличии множества старых DVD-дисков дома приобретение автомагнитолы с таким устройством разумно.

SD-карта. Данный накопитель характеризуется крайней компактностью и может хранить до 128 гигабайт. Его достоинство состоит в полном скрытии при подключенном состоянии, благодаря чему он защищен от случайного отрыва при совершении небрежного движения.

Подсветка кнопок

Чтобы управление автомобильной магнитолой в темноте было эффективным, ее кнопки подсвечиваются. Желательно подбирать подсветку кнопок, которая соответствует оформлению салона авто. Большинство приборов в салоне подсвечивается зеленым цветом, так что горящая красным цветом автомобильная магнитола будет создавать дисгармонию.

При выборе автомобильной магнитолы большое значение имеет ее стоимость. При наличии желания приобрести высококачественную модель надо изыскать возможность выделить требуемую для ее покупки сумму денег.