Продажи автомобилей KIA снизились на 12% в июне в России

Компания KIA рассказала о продажах своих автомобилей за прошлый месяц.



В отчетный период россияне купили 17 007 новых авто марки, а этот результат оказался на 12% меньше, чем годом ранее.

Отрицательная динамика наблюдается и по итогам первого полугодия, когда российские дилеры реализовали 81 219 машин, что оказалось на 27% хуже.

Доля марки на российском рынке сократилась до 12,8% против 13,5% годом ранее. Бестселлером бренда все также остается автомобиль Rio, проданный в количестве 7 873 ед. в июне, а это на 5% меньше.

На втором месте располагается кроссовер Sportage, который разошелся тиражом в количестве 2 104 экземпляров, а это на 11% хуже.

Третьей самой продаваемой моделью бренда в прошлом месяце стал седан KIA Optima с результатом 1 455 шт.

Его продажи упали на 34%. Также стоит отметить продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos. На нем выбор остановили 1 415 россиян.