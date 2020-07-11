Китайская компания официально анонсировала новый внедорожник, опубликовав первые тизерные изображения.
Great Wall выпустит рамный внедорожник под премиальным брендом WEY
Эта новинка будет выпущена под маркой Wey, которая выпускает премиальные автомобили.
Пока в модельной линейке бренда представлены только кроссоверы, но новинка станет настоящим премиальным внедорожником с рамной конструкцией.
Сейчас автомобиль известен под кодовым название «проект P01», а его внешность судя по тизерам будет выполнена в рестростиле.
Кроме этого, в модели будет большой список доступного оборудования.
По предварительным данным, новинка от WEY получит платформу от внедорожника Haval H9, а значит можно предположить, что в моторной гамме будет присутствовать 2,0-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической КП.
О сроках презентации и выхода новинки в компании пока не сообщают.
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