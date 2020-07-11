Great Wall выпустит рамный внедорожник под премиальным брендом WEY



Эта новинка будет выпущена под маркой Wey, которая выпускает премиальные автомобили.

Пока в модельной линейке бренда представлены только кроссоверы, но новинка станет настоящим премиальным внедорожником с рамной конструкцией.

Сейчас автомобиль известен под кодовым название «проект P01», а его внешность судя по тизерам будет выполнена в рестростиле.

Кроме этого, в модели будет большой список доступного оборудования.

По предварительным данным, новинка от WEY получит платформу от внедорожника Haval H9, а значит можно предположить, что в моторной гамме будет присутствовать 2,0-литровый турбодвигатель, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической КП.

О сроках презентации и выхода новинки в компании пока не сообщают.