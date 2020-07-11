Автомобилисты в России рассказали, как будут экономить на бензине

Специалисты в России провели опрос среди автомобилистов с целью выяснить, как они будут экономить на бензине, в условиях постоянно растущих цен на топливо.

Опрос был проведен экспертами агентства «Автостат» и сайта «За рулем». Они подготовили немного провокационный вопрос: «Если литр бензина подорожает на 10 рублей, вы будете ездить по-прежнему?».

Ответить на вопрос можно было тремя вариантами из всех предложенных. Оказалось, что каждый второй участник опроса продолжит ездить на машине, как и раньше, но многие при этом готовы изменить своим привычкам, чтобы немного сэкономить.

Например, автомобилисты говорят о возможности сократить число дальних поездок по личным делами, а еще 24,1% заявили, что готовы сократить число дальних поездок и по работе.

Каждый пятый водитель сообщил, что в условиях удорожания топлива может рассмотреть возможность больше ходить пешком или использовать велосипед.

19,3% опрошенных сообщили, что готовы даже продать личный автомобиль. Также среди популярных ответов было использование общественного транспорта, такси или каршеринга, а также переход на газ.

Кроме этого, некоторые россияне готовы отказаться от поездки на личном автомобиле в отпуск.