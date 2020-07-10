Самые популярные модели РЕНО

Французский автопроизводитель Renault уверенно держит марку и постоянно находится в топе самых часто выбираемых. Российские автолюбители с удовольствием покоряют городские дороги на железных конях из Франции. Автоаналитики тем временем собрали информацию и объявили о тройке самых популярных моделей авто производства Рено в Российской Федерации.

Дастер

Renault Duster долгие годы остается в списке наиболее востребованных покупателями автомобилей. Это кроссовер обладает своими преимуществами и недостатками.

К плюсам владения этой симпатичной машиной относятся следующие.

Невысокая стоимость обслуживания.

Плановый техосмотр Дастера обходится в разумную цену, которая вполне подходит большинству автовладельцев. К тому же машина весьма надежна, что практические исключает необходимость проведения внеплановых ремонтных работ.

Экономичный расход топлива.

Вне зависимости от типа мотора авто показывает отличные результаты по сжиганию топлива. Хотя машина довольно крупная, расход дизеля составляет всего 5,3 л на 100 км, а бензина – 7,4 л.

Надежность.

Именно крепкая конструкция, прочные подвески и наличие полного привода заслужили уважение народа.

Логан

Чуть менее популярная, модель Рено Логан то и дело встречается на улицах.

Автомобиль может похвастаться такими особенностями:

Достойная проходимость. Отличная подвеска. Большой багажник. Лаконичная и надежная конструкция.

Модель признана удачной: здесь совмещены важные достоинства. Простой и надежный автомобиль оснащен просторным багажником – более крупный собрат Дастер здесь проигрывает. Логан любят таксисты – настолько хороша эта машина. Проколесив сотни тысяч км, водитель успеет лишь заменить свечи или колодки.

Сравнительно недорогому ТС прощаются недостатки. Так, салон Логана довольно просто смотрится, при этом он оснащен французской электроникой, известной любовью к неожиданным поломкам или подвисаниям.

При попадении в аварию придется раскошелиться на запчасти, которые стоят неожиданно дорого при общей низкой стоимости машины.

Сандеро

Популярная модель Рено Сандеро Степвей обладает эффектным дизайном и отличными показателями надежности. Добротный автомобиль подходит для любых городских задач: на нем удобно и просто кататься с работы-на работу, и выезжать всей семьей за покупками.

Из плюсов приобретения данного автомобиля можно выделить:

дешевое обслуживание, которое проводится повсеместно;

то же самое относится и к запчастям – недорогие, купить легко;

высокая проходимость;

20+ см клиренса;

лояльная цена;

отличная подвеска;

высокий уровень комфорта;

просторный салон;

неплохой мотор.

Из минусов опытные водители выделяют такие:

плохая шумоизоляция;

высокий расход топлива;

острые углы дверей;

небольшой багажник.

Ознакомиться с этими и другими моделями можно на сайте major-renault.ru. Здесь покупатель найдет актуальную информацию: комплектации, цены, отзывы.