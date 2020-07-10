Аренда автомобилей

Говорят, что автомашина – это не роскошь, а средство передвижения. Но не каждому хочется возиться с автомобилем: проходить техосмотр, искать гараж, оплачивать ремонтные работы, мойку, топливо… Гораздо выгоднее и удобнее пользоваться авто только в моменты необходимости – например, арендовать.
В каких случаях пригодится эта услуга?
Воспользоваться арендным транспортным средством стоит при наличии таких факторов:
- личное авто находится в ремонте/на штрафстоянке;
- водитель не может управлять своим авто по причине болезни или нахождения в состоянии алкогольного опьянения;
- транспорт нужен лишь на определенный промежуток времени;
- имеющийся автомобиль не подходит для выполнения задачи – например, когда нужно перевезти много людей.
Возможность выбора и использования ТС тогда, когда это нужно – очень удобно. Можно съездить на море, перевезти всю семью в новую квартиру, отправиться в путешествие на арендованном автомобиле.
Виды аренды
Для удобства граждан существует несколько типов аренды автомобиля.
- Аренда с водителем.
При подобной транспортировке заранее оговаривается несколько условий, а именно:
- время;
- цена;
- территория;
- маршрут;
- количество пассажиров;
- способ расчета.
Таким способом обычно пользуются занятые люди со сложным, плотным графиком.
- Без водителя.
Данный тип аренды удобен любому, кто хочет попользоваться автомашиной в течение определенного времени. Можно перевезти вещи, съездить в другой город или в гости.
Удобен этот вариант и для аккуратных водителей, которым не хочется лишний раз выгонять на городские улицы свой любимый дорогой автомобиль.
Хотя арендатор использует ТС, ему не приходится думать о таких вещах, как оплата:
- страховки;
- налогов;
- обслуживания.
Водителю следует лишь заправлять авто по мере необходимости.
Как это делается
Чтобы арендовать автомобиль, потребуется выполнить несколько действий.
- Найти фирму. Лучше всего выбирать такого арендодателя, у которого есть опыт и отличные отзывы. Предпочтительнее выбирать крупную компанию, нежели мелкую.
- Позвонить. По телефону клиент обсуждает дату заключения договора и получения ТС. На этом этапе важно разузнать сразу всю необходимую информацию: автопарк, нужные документы, условия аренды.
- Взять авто. В назначенный день клиент получает свою машину.
Аренда автомобиля – это выгодно, легко и удобно.