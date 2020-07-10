Аренда автомобилей

Говорят, что автомашина – это не роскошь, а средство передвижения. Но не каждому хочется возиться с автомобилем: проходить техосмотр, искать гараж, оплачивать ремонтные работы, мойку, топливо… Гораздо выгоднее и удобнее пользоваться авто только в моменты необходимости – например, арендовать.

В каких случаях пригодится эта услуга?

Воспользоваться арендным транспортным средством стоит при наличии таких факторов:

личное авто находится в ремонте/на штрафстоянке;

водитель не может управлять своим авто по причине болезни или нахождения в состоянии алкогольного опьянения;

транспорт нужен лишь на определенный промежуток времени;

имеющийся автомобиль не подходит для выполнения задачи – например, когда нужно перевезти много людей.

Возможность выбора и использования ТС тогда, когда это нужно – очень удобно. Можно съездить на море, перевезти всю семью в новую квартиру, отправиться в путешествие на арендованном автомобиле.

Виды аренды

Для удобства граждан существует несколько типов аренды автомобиля.

Аренда с водителем.

При подобной транспортировке заранее оговаривается несколько условий, а именно:

время;

цена;

территория;

маршрут;

количество пассажиров;

способ расчета.

Таким способом обычно пользуются занятые люди со сложным, плотным графиком.

Без водителя.

Данный тип аренды удобен любому, кто хочет попользоваться автомашиной в течение определенного времени. Можно перевезти вещи, съездить в другой город или в гости.

Удобен этот вариант и для аккуратных водителей, которым не хочется лишний раз выгонять на городские улицы свой любимый дорогой автомобиль.

Хотя арендатор использует ТС, ему не приходится думать о таких вещах, как оплата:

страховки;

налогов;

обслуживания.

Водителю следует лишь заправлять авто по мере необходимости.

Как это делается

Чтобы арендовать автомобиль, потребуется выполнить несколько действий.

Найти фирму. Лучше всего выбирать такого арендодателя, у которого есть опыт и отличные отзывы. Предпочтительнее выбирать крупную компанию, нежели мелкую. Позвонить. По телефону клиент обсуждает дату заключения договора и получения ТС. На этом этапе важно разузнать сразу всю необходимую информацию: автопарк, нужные документы, условия аренды. Взять авто. В назначенный день клиент получает свою машину.

Аренда автомобиля – это выгодно, легко и удобно.