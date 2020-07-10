Росстандарт 10 июля сообщил о необходимости проведения новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят 530 автомобилей марки BMW.

Компания BMW в России отзывает 530 автомобилей, реализованных в период с октября 2018 года по апрель 2019 года.

В списке оказались модели BMW 3-й серии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97) и X4 M (серия F98).

Как говорится в сообщении ведомства, причиной отзыва стала повышенная вибрация в автомобилях, которая может спровоцировать поломку поперечных рулевых тяг.

Если это произойдет, то серьезно ухудшится управляемость, что может стать причиной ДТП. В рамках отзыва дилеры компании обязуются заменить поперечные рулевых тяг.