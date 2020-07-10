В Украине построят сверхмощный минивэн-вездеход



Последняя базируется в Чехии, при этом разрабатывает технику Torsus с участием словацкой студии Werkemotion.

Компания анонсировала появление мощного внедорожного автобуса, созданного на шасси Volkswagen Crafter/MAN TGE.

При этом у автомобиля будет оригинальный дизайн, а еще известно, что он будет представлен в нескольких конфигурациях, на вершине которых окажется версия с вместимостью 21 пассажир.

Новый минивэн-вездеход, как заявляют создатели, будет способен перевозить не только пассажиров, но и грузы, а еще его можно будет использовать, как автомобиль «скорой» или как пожарную машину.

Кроме этого, у модели может быть модификация автодом. Заявлено, что в новинке будет установлен двигатель стандарта Евро-6.

Никакие технические характеристики больше не рассекречивают. Планируется, что продажи Torsus Terrastorm до конца сентября, а его презентацию проведут до конца этого месяца.