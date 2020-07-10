Составлен рейтинг самых покупаемых автомобилей в мире в 2019 году

Специалисты в Великобритании подготовили рейтинг наиболее востребованных автомобилей на мировом авторынке за прошлый год.

Как сообщает издание «Автовести», ссылаясь на исследование, чаще всего автомобилисты в 2019 году выбирали кроссовер Toyota RAV4, который оказался лидером в мире в своем сегменте.

На втором и третье месте по объемам продаж оказались кроссоверы Honda CR-V и Nissan X-Trail, а в пятерку лидеров вошли Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan.

Если говорить о пикапах, то в прошлом году наблюдался рост их популярности. Сообщается, что приоритетными рынками остаются Канада и США, а что касается объёмов, то продажи выросли с 5,33 до 5,52 млн единиц.

Если говорить о популярных автомобилях на мировом авторынке в целом, то тут в основном лидируют модели марок Toyota и Honda, которые заняли семь строчек в первой десятке.

Возглавляет мировой рынок модель Toyota Corolla, которая за прошлый год разошлась тиражом в количестве 1,2 млн единиц.

Toyota RAV4 стал вторым с показателем 1 млн проданных экземпляров, а в тройке лидеров расположился Honda CR-V – 831 тыс. шт.

Четвертую и пятую строчку заняли Ford F-150 и Nissan Sentra, а на шестой позиции расположилась Toyota Camry (708 тыс. шт.).

Также в десятке самых покупаемых автомобилей в мире в 2019 году оказались: Nissan X-Trail / Rogue (674 тыс. ед.), Honda Civic (666 тыс. ед.), Honda HR-V (626 тыс. ед.) и Honda Accord (587 тыс. ед.).