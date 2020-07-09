Mitsubishi повысила цены на пикап L200 в России

В текущем году все автопроизводители, представленные на российском рынке, изменили цены на свои автомобили, причем прайс-лист не единожды переписывал и «АвтоВАЗ».

По результатам исследования рынка новых автомобилей стало известно, что подорожал пикап Mitsubishi L200.

Мониторинг цен проводил портал «Цена Авто». По их данным, практически все комплектации японского пикапа подорожали на 20 тыс. рублей. Теперь базовая версия L200 сейчас стоит 2 199 000 рублей.

Топовая версия оценивается в 2 802 000 рублей. Цена не изменилась только версию Intense, которую по-прежнему в дилерских центрах Mitsubishi можно купить за 2 618 000 рублей.

Напомним, на российском рынке пикап предлагается с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 154 л.с., за исключение комплектации Instyle, у которой силовой агрегат выдает 181 л.с.