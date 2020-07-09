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Новый родстер от Skoda получит название Slavia

Новости
09.07.2020 21:34

Демонстрация родстера на базе автомобиля Skoda Scala состоится в текущем месяце и уже известно, что модель получит название Slavia.

Студенты обучающиеся в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе создают новый автомобиль.

В этот раз команде из 20 человек доверили создать родстер. Ранее студенты автомобильной компании под руководством главного дизайнера Оливера Стефани создавали пикап на базе кроссовера Kodiaq и кабриолет, в основе которого лежал Karoq.

Новый родстер от Skoda получит название Slavia

Для очередного проекта (седьмого по счету) студентам разрешили самостоятельно выбрать, что они будут делать. Для этого им предоставили свободу действий и хэтчбек Scala.

Новый родстер от Skoda получит название Slavia

Как пишет портал «Автовести», эта модель на европейском рынке продается с 2018 года.

Она пришла на смену универсалу и лифтбеку Rapid. Все подробности родстера Skoda Scala раскроют на презентации.

Стоит отметить, что созданные студентами модели являются исключительно концептуальными.

Новый родстер от Skoda получит название Slavia Новый родстер от Skoda получит название Slavia Новый родстер от Skoda получит название Slavia Новый родстер от Skoda получит название Slavia

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