Новый родстер от Skoda получит название Slavia

Демонстрация родстера на базе автомобиля Skoda Scala состоится в текущем месяце и уже известно, что модель получит название Slavia.

Студенты обучающиеся в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе создают новый автомобиль.

В этот раз команде из 20 человек доверили создать родстер. Ранее студенты автомобильной компании под руководством главного дизайнера Оливера Стефани создавали пикап на базе кроссовера Kodiaq и кабриолет, в основе которого лежал Karoq.

Для очередного проекта (седьмого по счету) студентам разрешили самостоятельно выбрать, что они будут делать. Для этого им предоставили свободу действий и хэтчбек Scala.

Как пишет портал «Автовести», эта модель на европейском рынке продается с 2018 года.

Она пришла на смену универсалу и лифтбеку Rapid. Все подробности родстера Skoda Scala раскроют на презентации.

Стоит отметить, что созданные студентами модели являются исключительно концептуальными.